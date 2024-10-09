Gaziantep\'te Göçmen Kaçaklığı Operasyonu

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GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin farklı illere götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, kent girişinde şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, durdurulan 2 otomobilde, 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği saptanan A.G., H.B. ve M.K. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.