Gaziantep'te Hatalı Park Ceza Rekoru

Gaziantep'te hatalı park eden ağır vasıta araç sahiplerine 914 bin lira cezai işlem uygulandı.

Emniyetten Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, hatalı park yapan sürücülere yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda bir haftada yapılan denetimlerde 734 ağır vasıta araç sahibine 914 bin 564 lira cezai işlem uygulandı.