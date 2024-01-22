Gaziantep'te hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği verilecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere yem desteği verilecek protokol valilikte imzalandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 ayılık görev süresince Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birçok önemli protokole imza attıklarını belirtti.

Şahinbey Belediyesinin tohumdan büyük ve küçükbaş hayvana kadar çok önemli destekler verdiğini aktaran Çeber, şöyle devam etti:

"Bu destekler çiftçilerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz için çok önemli. Şehrimizin en önemli özelliklerinden birisi de ekilen alanların verimliliği ve bu topraklara ne ekersen yetişiyor. Bu ilin bereketli topraklarını üretimle buluşturabilmek ve çiftçilerimizi mutlu edebilmek adına yapılan her faaliyet bizler için çok kıymetli. Verilen bu desteklerin alan gezilerinde de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizden ve hayvan yetiştiricilerimizden bizlere güzel dönüşleri oluyor. Çiftçi üretmeden karnımız doymaz. Hayvan yetiştiricilerimiz bu işi yapmazlarsa hiçbirimiz adeta bu hayatta kalamayız. Bu anlamda bu destekler bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi'nin bu destekleri kendine vazife görmesi toplumla ne kadar iç içe olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Daha önce çiftçilere gübre, arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdide Şahinbey'de kayıtlı 4 bin hayvan yetiştiricimize 7 bin ton büyük ve küçükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize daha önce silajlık mısır, yonca ve 900 bin zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Hayvancılıkla uğraşan ve maddi imkanı olmayan hayvan yetiştiricilerimize 2 gebe büyükbaş veya 16 koyun bir koç desteğinde bulunduk. Destekte bulunduğumuz hayvan yetiştiricilerimiz hayvan sayılarını çoğaltarak kendi üretimlerini sağlayıp, geçimlerini sağlayabiliyorlar. Amacımız, çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi destekleyerek, üretimi arttırmak. Çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize verdiğimiz desteğin maliyeti 1 milyar 348 milyon liraya ulaşırken bunun 760 milyonu Şahinbey Belediyesi tarafından karşılandı."

Konuşmaların ardından Vali Çeber ile Tahmazoğlu arasında protokol imzalandı.