Gaziantep'te iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te iki firari hükümlü yakalandı

22.07.2026 16:38
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Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, dolandırıcılık suçundan 3 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık suçlarından 11 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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