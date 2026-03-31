Gaziantep\'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, İl İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinin himayesinde GSO'nun çalışmaları ve projeleri anlatıldığı toplantıda, kamu hizmetlerinin verimli sunulması, idarenin etkin işleyişi ve mevcut sorunların çözümü amacıyla çeşitli öneriler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin şehirlerin gelişimi açısından rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da şehrin üretim kabiliyeti ve girişimci yapısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise kent sanayinin sürdürülebilir büyümesi için dijital dönüşüm, yeşil mutabakat ve nitelikli insan kaynağı konularını öncelikli alanlar olarak belirlediklerini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve kurum müdürleri ile yöneticileri katıldı.