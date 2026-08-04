Gaziantep'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan 30 yaşındaki İnanç Armağan, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan İnanç Armağan (30) dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika