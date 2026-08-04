Gaziantep\'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan İnanç Armağan (30) dengesini kaybederek düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.