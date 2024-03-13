Gaziantep\'te İyilik Marketi, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Gaziantep'te hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan ve içerisinde giyimden gıdaya, hijyenden kırtasiyeye kadar birçok ürünün yer aldığı "İyilik Marketi" ramazanda da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
Gaziantep İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde oluşturulan "İyilik Marketi" her yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı yardımları, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için de yürütüyor.
Kent genelinde ve ağırlıklı olarak depremin en çok etkilediği Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde müftülük görevlilerince belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, kapı kapı dolaşılarak yardımlar teslim ediliyor.
İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu, hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşların fitre ve zekatlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
Yardım çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirten Hazırlar, şöyle konuştu:
"Gaziantep olarak 'İyilik marketi' vasıtasıyla ilimizdeki muhtaç kardeşlerimize hane ziyaretleri yaparak yardımlarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada veren el ile alan el arasında köprü oluyoruz. Gaziantep'te hayırseverlerimizden gelen yardımları iyilik marketimizde bir araya getiriyoruz. Mahallelerimizdeki din görevlilerimiz vasıtasıyla tespit ettiğimiz muhtaçların haneleri ziyaret edilerek hem ramazanları tebrik ediliyor hem de yardım paketleri onlara ulaştırıyoruz."
Hazırlar, geçen yıl depremin hemen ardından ramazanda 5 bin haneye yardımların ulaştırıldığını, bu yıl da hedeflerinin bu rakamın üzerine çıkmak olduğunu anlattı.
Ramazanın coşku ve neşesini mahallelerde hissettirmek amacıyla belirlenen camilerin çevresinde iftar programları da düzenlediklerini vurgulayan Hazırlar, şunları kaydetti:
"İftarımızı mahallede hep birlikte yapıyoruz ve akabinde camiye geçerek ibadetlerimizi eda ediyoruz. Depremden etkilenen bir il olduğumuz için birçok camimiz maalesef hasar gördü veya yıkılmıştı. Vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bir takım formüller geliştirmeye çalıştık. Özellikle depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerimiz olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda 27 adet konteyner mescit, 32 adet çadır mescit kurduk ve 16 prefabrik mescit ile vatandaşlarımızın teravih ve Cuma namazlarını da rahatça eda edebilecekleri ortamlar hazırladık."
İftar çadırları kurmak için gayret ettiklerine de değinen Hazırlar, 4 farklı noktada, günde yaklaşık 4 bin kişiye hizmet sunabilecek iftar çadırı kurduklarını dile getirdi.
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