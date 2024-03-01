Gaziantep'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Gaziantep\'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

01.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, Şehitkamil ilçesinde kaçak kazı yapan F.İ, F.Y, Y.K, F.D, O.K. ve F.T'yi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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