Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siber ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde sahte deterjan imalatı yapıldığını tespit etti.
Yapılan aramalarda 11 ton sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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