GAZİANTEP'TE KADIN DAYANIŞMASI

13.04.2026 12:28
KA.DER, Gaziantep'te farklı partilerden kadınların katıldığı bir buluşma düzenledi.

(İSTANBUL) Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) tarafından yürütülen KA.DER Kürsü buluşmaları; Adana, Ankara, İzmir ve Mersin'in ardından 11 Nisan'da Gaziantep'te gerçekleştirildi. KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, buluşmaya ilişkin değerlendirmesinde: "Kadın dayanışması partiler üstüdür. Gaziantep'te bir araya gelen bu güçlü tablo, farklı siyasi görüşlerden kadınların eşit temsil mücadelesinde ortaklaştığını gösteriyor" dedi.

KA.DER tarafından yürütülen KA.DER Kürsü buluşmaları; Adana, Ankara, İzmir ve Mersin'in ardından 11 Nisan'da Gaziantep'te gerçekleştirildi. Farklı siyasi partilerden kadınların yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıya; CHP, İYİ Parti, EMEP, TİP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve çeşitli sivil toplum temsilcileri katıldı. Gaziantep'te kadınların siyasete katılımı, karar alma mekanizmalarındaki temsili ve karşılaştıkları yapısal engellerin çok boyutlu şekilde ele alındığı buluşmada, ortak sorunların partiler üstü bir yaklaşımla tartışılması dikkat çekti. Katılımcılar; aday belirleme süreçlerinden ekonomik eşitsizliklere, bakım yükünden siyasette şiddet ve nefret söylemine kadar pek çok başlıkta deneyimlerini paylaştı.

Akpolat:  "Kadın dayanışması partiler üstüdür"

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, buluşmaya ilişkin değerlendirmesinde; "Kadın dayanışması partiler üstüdür. Gaziantep'te bir araya gelen bu güçlü tablo, farklı siyasi görüşlerden kadınların eşit temsil mücadelesinde ortaklaştığını gösteriyor. Bu dayanışma, sadece bir birliktelik değil; değişimi mümkün kılan en güçlü politik iradedir" dedi.

Toplantı sonucunda, Gaziantep'te kadınların siyasal temsiline yönelik kalıcı bir yapı oluşturma ihtiyacı dile getirildi. Bu doğrultuda, KA.DER Gaziantep Temsilciliği'nin açılması yönünde ortak karar alındı. Katılımcılar, kadınların siyasette eşit temsili için yerelde daha güçlü dayanışma ağlarının kurulması, savunuculuk faaliyetlerinin artırılması ve somut politika önerilerinin geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. KA.DER Kürsü Gaziantep Buluşması, farklı siyasi görüşlerden kadınların ortak bir zeminde buluşarak eşit temsil mücadelesini büyütme iradesini ortaya koyması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

