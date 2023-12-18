Gaziantep\'te Karasu Çayı\'nda kirlilik tespit edildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde rengi siyaha dönen ve balık ölümlerinin yaşandığı Karasu Çayı'nda numune alınıp, inceleme başlatıldı.

Güllühöyük Mahallesi'ndeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın renginin siyaha döndüğünü ve kötü koku yaydığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, inceleme için sudan numune aldı. Kirliliğin kaynağı araştırılırken, balık avlamaya gelenler ile mahalle sakinleri numune sonucu belli olana kadar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Mahalle sakinlerinden Ali Çiçek, 1 hafta önce suyun berrak aktığını belirterek, "Geçen hafta geldiğimde su berrak akıyordu ama şimdi kötü koku yayılıyor ve suyun rengi siyaha dönmüş durumda. Bazı yerlerde de telef olan balıkların su yüzeyine çıktığını gördük" dedi. Çaydan numune alan görevliler ise inceleme sonucu durumunun netleşeceğini söyledi.