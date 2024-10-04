Gaziantep'te Koruyucu Aileler Yemek Yarıştı - Son Dakika
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Gaziantep'te Koruyucu Aileler Yemek Yarıştı

Gaziantep'te koruyucu aileler arası yemek yarışması düzenlendi; birincilik ödülünü Karadal ailesi kazandı.

04.10.2024 15:51
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gastronomi kenti Gaziantep'te hayata geçirilen proje ile koruyucu aileler arası yemek yarışması düzenlendi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aile farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan "Gastro Antep'te Koruyucu Aileler Yarışıyor" projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde yarışma yapıldı.

Ön elemede kuru dolma ve yaprak sarma yaparak jüriden puan almak için 20 aile mücadele ederken, finale kalan 5 aile ekşili ufak köfte yemeği ile jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergiledi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, koruyucu ailelerin her zaman yanında olduklarını ve koruyucu aile sayısının artmasını, daha fazla çocuğun bu hizmetten faydalanmasını istediklerini, bu tür etkinliklerinde farkındalık yaptığını söyledi.

GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Dilara Bahtiyar Sarı, programa ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memmuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber'in onur konuğu ve jüri üyesi olarak katıldığı yarışmada, Fatma-Nihat Karadal ailesi birinci olurken, Ayfer-Fatih Yemez ailesi ikinci, Elif-Genç Koca ailesi ise üçüncü oldu.

Program sonunda ailelere kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Koruyucu Aileler Yemek Yarıştı - Son Dakika

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