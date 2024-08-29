Gaziantep\'te Manav Tarafından Vurulan Çocuğun Annesi Konuştu

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GAZİANTEP'te gürültü yaptığı gerekçesiyle mahallenin manavı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Emir Baki Bayındır'ın (10) annesi Tülay Bayındır, "Oğlumun tek suçu, sokakta oyun oynamaktı. 'Benim oğlumu gürültü' yaptı diye daha 10 yaşında vurup, öldürdü. Bir anneyim, beni yaktılar. O caniyi çıkartmasınlar. 'Deliyim' diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyor" dedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede manav işleten M.T., oyun oynarken gürültü yaptığını öne sürdüğü Emir Baki Bayındır'ı iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bayındır'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. M.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

'O CANİYİ ÇIKARTMASINLAR'

Küçük Emir'in annesi Tülay Bayındır, oğlunun tek suçunun mahallede oyun oynamak olduğunu söyledi. Bayındır, "Şimdi deli taklidi yapıyormuş. Deliyse nasıl bu adam burada esnaflık yapıyormuş, eline tüfek verilmiş. Benim oğlumu gürültü yaptı diye daha 10 yaşında vurup öldürdü. Bir anneyim, beni yaktılar. O caniyi çıkartmasınlar. 'Deliyim' diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyor. Hükümetime sesleniyorum. Her deliyim diyen içerden çıkarsa, çocuklarımız nasıl hayatta kalır? Oğlumun suçu neydi? Bizim çocuklarımız mahallede oynamasın mı? 10 yaşındaki çocuğun ne suçu olabilir? Bir manavda pompalı tüfeğin ne işi olabilir? Oğlumun tek suçu, sokakta oyun oynamaktı. Başka anaların ciğeri yanmasın. Ben yandım, başkaları yanmasın. Oğlumun acısı beni yaktı" dedi.

'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'

Baba Celal Bayındır da bir çocuğun gürültü yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulmasının canilik olduğunu söyledi. Bayındır, "Katilin en ağır ceza almasını istiyorum. Benim oğlumu ses yaptı diye pompalı tüfekle vurup, öldürdü. Benim çocuğumun geleceği ile oynadı, hayattan koparttı. Benim çocuğum hakim olacaktı, savcı olacaktı. Hayalleriyle oynadı. En ağır ceza almasını istiyorum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Sadece gürültü yaptı diye bir çocuğun canına kıyılır mı? Hiçbir husumetimiz yok. Dükkanında pompalı tüfek bulundurması kabul edilir bir şey değil. Sabahleyin çocukları kovalamış, kızmış. Akşam da tüfekle vurmuş. Mahallede herkes bu adamdan rahatsızmış. 'Akli dengem yerinde değil' diye kendisini savunuyormuş. Akli dengesi yerinde olmayan insan esnaflık yapabilir mi ya da tüfeğe ruhsat verilir mi? diye konuştu.

Öte yandan taziyeleri kabul eden anne ve kardeşleri, Emir Baki Bayındır için uzun süre gözyaşı döktü.