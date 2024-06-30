Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

30.06.2024 17:29
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sırasöğüt Mahallesi Burç yolunda meydana gelen kazada, henüz sürücüleri belirlenemeyen 42 AFY 342 plakalı minibüs ile 27 ZC 849 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Döne Turgut (48) kaza yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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