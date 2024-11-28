Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna yiyecek takılan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Kıbrıs İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci'nin teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.
İnci'nin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf arkadaşları, durumu sınıf öğretmeni Mehmet Bayazit'e bildirdi.
Bayazit, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkararak İnci'nin rahat nefes almasını sağladı.
Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
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