Gaziantep'te yaklaşık 4 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanık, 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Kadir G, olay günü Oğuzeli ilçesinde bulunduğunu belirterek, olayla ilgisinin olmadığını ve saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini görmediğini öne sürdü.

Sanık Yetkin S. ise aleyhinde verilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunarak beraatini talep etti.

Yetkin S'nin eşi sanık Dilek S. de suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir G. ve Yetkin S'yi "olası kastla öldürme" suçundan 20'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, Dilek P, İbrahim D, Mehmet D, Mustafa K. ve Serdar G'nin beraatine hükmetti.

Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde 20 Ekim 2022'de kahvehanenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda, olayla ilgisi bulunmayan Osman Polat yaralanmış, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.