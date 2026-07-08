Gaziantep\'te Orman Yangını

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü.
Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanda, dün yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı ile Nurdağı Orman İşletme Şefliği'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arasöz, 2 su ikmal tankı ve 2 itfaiye sevk edildi. Havadan 1 helikopterin destek verdiği yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. 1 hektarlık meşelik alan zarar görürken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.
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