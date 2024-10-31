Gaziantep\'te oto yedek parçası satan işyerinde çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'te otomobillerin yedek parçasının satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Anafartalar Bulvarı'nda otomobil yedek parçalarının satıldığı 2'si zemin kat olmak üzere toplam 4 katlı olan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangında, hasar oluştu.