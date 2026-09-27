Gaziantep'te otobüs kazasında 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı; kaza anı görüntülendi

Gaziantep'te otobüs kazasında 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı; kaza anı görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde çarpışma anı, otomobilin şarampole devrilmesi ve otobüsün yan yatması yer alıyor.
KAZA ANI KAMERADA
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobil ile otobüsün çarpıştığı anlar ile savrulan otomobilin şarampole devrilmesi ile otobüsün yan yattığı anlar görüldü.
Haber: Kadir GÜNEŞ- Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP,
Kaynak: DHA
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