Gaziantep'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 750 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı'nda uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven çalışması yürüttü.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde S.A'ya ait valizde 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 500 kilogram kaçak tütün ile 13 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.