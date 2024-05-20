Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu genç kız öldü, sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu genç kız öldü, sanığa hapis cezası verildi

Gaziantep\'te otomobil çarpması sonucu genç kız öldü, sanığa hapis cezası verildi

Gaziantep'te bir otomobilin çarpması sonucu skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Duruşmada sanık yer almadı, maktulün ailesi ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırdı.

20.05.2024 23:26
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Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, elektrikli skuterle giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu genç kız öldü, sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
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