Gaziantep'te parkta çıkan kavgada tabancayla vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 17 yaşındaki Halil İbrahim Doğruer hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
GAZİANTEP'te parkta, 2 grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Halil İbrahim Doğruer (17), hayatını kaybetti.
Olay, dün gece, Belkıs Mahallesi'ndeki Almina Melisa Aker Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Halil İbrahim Doğruer'e isabet etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Doğruer'i hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Doğruer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğruer'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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