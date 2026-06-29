Gaziantep'te Proje Şenlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Proje Şenlikleri Düzenlendi

Gaziantep\'te Proje Şenlikleri Düzenlendi
29.06.2026 16:17
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Gaziantep'te öğrenciler, bilim ve teknoloji projelerini üç merkezde tanıttı, ödüller verildi.

Gaziantep'te bilim ve teknoloji alanında eğitim alan öğrenciler, üç farklı merkezde düzenlenen dönem sonu proje şenliklerinde yıl boyunca hazırladıkları projeleri tanıttı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan (T3 Vakfı) yapılan açılamaya göre öğrenciler etkinlikte, uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri projeleri sergiledi.

Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi'nce düzenlenen Uzay ve Havacılık Proje Şenliği'ne 300 kişi katılırken Fatma Rezzan Mehmet Ragıp Güzelbey Çocuk Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Modülü Dönem Sonu Proje Şenliği'nde 53 öğrenci, hazırladığı projeleri ziyaretçilerine tanıttı.

Bilim Şahinbey Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Şahinbey DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ise dönem sonu proje şenliğini bu yıl "Akıllı Kapsülde Yaşam" temasıyla gerçekleştirirken şenliğe 64 takım ve 250 öğrenci katıldı.

Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen projeler arasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Karnabat, TÜBİTAK Yetkilisi Yasemin Eren, T3 Vakfı Gaziantep İl Sorumlusu Doç. Dr. Osman Hansu ve T3 Vakfı Eğitim Koordinatörü Yağmur Erbay ve veliler, akademisyenler ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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