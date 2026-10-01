Gaziantep'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, ulaşım aksadı

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar iş yerleri ve kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.