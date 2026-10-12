Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalar yaşandı - Son Dakika
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Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalar yaşandı

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Gaziantep\'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalar yaşandı
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Gaziantep'te aralıklarla etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu.

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar iş yerleri ve kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA
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