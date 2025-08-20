Gaziantep'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi

Gaziantep\'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi
20.08.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te imzalanan protokol ile kent genelindeki sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

Gaziantep'te imzalanan protokol ile kent genelindeki sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil, Şahinbey, Nizip, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli ve Karkamış belediyeleri işbirliğinde ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, kent genelindeki sahipsiz hayvanların toplanması, beslenmesi, bakım evlerinde barındırılmasına kadar tüm sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

İlçe belediyelerinin sorumluluk alanındaki sahipsiz, güçten düşmüş veya tehlike arz eden köpek ve kedilerin yakalanması, taşınması, aşılanması, kısırlaştırılması, tedavi ve bakımı ile beslenmesi süreçlerinin tüm sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine ait olacak.

Bu işbirliği ile şehir genelinde yetki ve görev çatışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ???????Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokolün yasal düzenlemeler doğrultusunda şehre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şunları kaydetti:

"Doğa dostu, hayvan dostu bir şehiriz. Her bir canlı bize emanet. Bu protokol, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hayata geçirildi. Şehrimizin sahip olduğu doğal yaşam merkezi Avrupa'nın en iyilerinden biri, yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz de çok büyük destek verdi. Yasal çerçevede bütçeden ayrılacak payla birlikte bu hizmetleri daha güçlü yürüteceğiz." ???????

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:05:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.