Gaziantep\'te Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintiler oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

İlçede akşam saatlerinde aniden yağan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerin taşmasıyla Esenyurt, Gökçedere, Olucak, Hamidiye ve Yukarıolucak mahallelerinde bazı tek katlı ev ile işyerlerini su bastı. Köprüler zarar görürken, selle birlikte göle dönen yollarda araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, 25 iş makinesiyle dere yataklarını açma, mahsur kalan araçların kurtarılması, su basan evlerde de çalışmalarını sürdürdü. Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakcı, akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte mahalleden geçen dereninde taşması sonucu 150 evin etkilendiğini ve maddi hasarların oluştuğunu söyledi.