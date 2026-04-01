Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
