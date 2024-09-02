Gaziantep\'te Sokak Köpeğine Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı

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GAZİANTEP'te sokak köpeğine çarpan ve otomobiliyle üzerinden geçen sürücü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tepki çeken görüntülerin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, 31 Ağustos günü Araban ilçesinde meydana geldi. H.P. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobiliyle sokak köpeğine çarptı ardından da üzerinden geçti. Yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Sokak köpeğine otomobilin çarpması ve üzerinden geçmesine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçerek, köpeğe çarpıp üzerinden geçen otomobilin sürücüsü H.P.'yi gözaltına aldı. Aynı zamanda idari para cezası uygulanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.