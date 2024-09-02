Gaziantep'te Sokak Köpeğine Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Sokak Köpeğine Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı

Gaziantep\'te Sokak Köpeğine Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, sokak köpeğine çarpıp üzerinden geçen sürücü H.P. güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin ardından gözaltına alındı. Yaralanan köpek veteriner kliniğinde tedavi edilirken, sürücüye idari para cezası uygulandı.

02.09.2024 19:09
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GAZİANTEP'te sokak köpeğine çarpan ve otomobiliyle üzerinden geçen sürücü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tepki çeken görüntülerin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, 31 Ağustos günü Araban ilçesinde meydana geldi. H.P. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobiliyle sokak köpeğine çarptı ardından da üzerinden geçti. Yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Sokak köpeğine otomobilin çarpması ve üzerinden geçmesine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçerek, köpeğe çarpıp üzerinden geçen otomobilin sürücüsü H.P.'yi gözaltına aldı. Aynı zamanda idari para cezası uygulanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Sokak Köpeğine Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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