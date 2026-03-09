Gaziantep\'te Tarihi Eser Operasyonu

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Odunlukta yapılan aramada; çuval ve poşetlere gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi Tarihi eserlere el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: GAZİANTEP-DHA
