Gaziantep'te Tarladan Fıstık Çalan 2 Zanlı Yakalandı

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Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarına yönelik denetimleri sürüyor.

Ekipler, 2 tarladan fıstık çalan M.K. ile A.B'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin çaldığı 515 kilogram fıstık sahiplerine teslim edildi.