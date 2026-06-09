Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın kontrol altına alındı

09.06.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı, can kaybı yok.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, yangının çıktığı fabrikada incelemede bulunduktan sonra açıklama yaptı. Uğur, 50 araçla yangına müdahale edildiğini ifade ederek, "Sabah 09.04'te itfaiye daire başkanlığımıza gelen ihbara istinaden bize gelen ihbardan 6 dakika sonra organize itfaiye ekiplerimizle birlikte yangına müdahalemiz başladı. Araştırmalarımıza göre yangın fabrikanın depo alanında çıkıyor. Teknik olarak detaylar araştırılıyor. Sevindirici olay da şu ana kadar can kaybının olmamış olmasıdır. İtfaiye daire başkanlığımızın kontrolünde 50'ye yakın itfaiye aracımız müdahale ediyoruz. Bunların yanında GASKİ, Kent estetiği, organize sanayinin tüm araçlarıyla birlikte yangına müdahale ediyoruz. Yangın kontrol altına alındı, söndürme işlemi yapılıyor. Kısa süre içinde söndürme işlemi tamamlandıktan sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,( DHA)

Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:23:47. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.