Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.B. (23) yönetimindeki 47 ADN 714 plakalı tır, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi'nde Ö.Ş. (56) idaresindeki 33 YBD 65 plakalı otomobille çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile H.G. (50), R.A. (56) ve A.İ.Ş. (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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