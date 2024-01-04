Gaziantep\'te Tren Rayı Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye esnasında 2 şüpheliyi tren raylarını keserek çalmaya çalışırken gözaltına aldı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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