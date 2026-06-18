Gaziantep\'ten Başarı Dolu Ödüller

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması ile Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda başarı elde eden öğrencileri makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Şahin, Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda "Gıda İsrafı Temalı Kısa Film" kategorisinde birinci olan Melek Ecem Güven ile Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan Fatma Önkol, Benan Özcan, Gülce Erayman ve Ceylin Erayman'ı ağırladı.

Şahin, sıfır atık konusunda toplumsal bilinç ve zihinsel dönüşümün önemine dikkat çekerek öğrencileri tebrik etti.

NASA ve çeşitli uzay ajanslarının desteklediği yarışmada finale kalan öğrencilerle de bir araya gelen Şahin, yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı organizasyonda yüzde birlik başarı dilimine giren ekibin önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

ABD'nin Florida eyaletinde yapılacak final etabına katılmaya hak kazanan öğrencilere başarılar dileyen Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti.