Gaziantep'ten Gazze'ye Kardeş Şehir Protokolü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Gaziantep ile Filistin Devleti'nin Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolünün imzalanması ve gerekli resmi girişimlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla Gazze ile kardeş şehir süreci başlatıldı.

Bu kapsamda Gaziantep ile Filistin Devleti'nin Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolünün imzalanması ve gerekli tüm resmi girişimlerin yürütülmesi için Şahin'e yetki verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Gazze'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, alınan kararın dayanışma ve kardeşlik iradesinin göstergesi olduğunu ifade etti.