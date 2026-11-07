Gaziantep Valisi Çeber ile Başkan Tahmazoğlu, Tokat\'ta Vali Köklü\'yü ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu.

Çeber ve Tahmazoğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Vali Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Çeber ile Tahmazoğlu, Ali Şeker ve Güneşli 4-6 Yaş Çocuk Akademilerini gezdi.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını da gezen Çeber ve Tahmazoğlu, Tokat Müzesi, Yağıbasan Medresesi ve Tokat Kalesi eteklerindeki Bülbüllük Mağarası'nı ziyaret ederek bilgi aldı.

Çeber, memleketi Tokat'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok sevdiğim ve ayrıldığım andan itibaren özlemeye başladığım topraklardayım. Büyüdüğüm, mayasıyla mayalandığım, her geldiğimde keyif aldığım, sokaklarında gezdiğim, her yerde gururla Tokatlı olduğumu söylediğim memleketimdeyim. Her geldiğimde çok mutlu oluyorum çünkü burada özüme, çocukluğuma, anılarıma dönüyorum. Her gelişimde yeni bir şeylerin yapıldığını, yeni potansiyellerin ortaya çıktığını görmek beni çok mutlu ediyor. Tokat, sahip olduğu değerlerle gerçekten çok özel bir kent."