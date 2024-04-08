Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çeber, mesajında, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran ramazan ayının uğurlandığını ve Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların milli birlik ve beraberlik hislerini öne çıkardığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:
"Anne, baba, komşu, dost ve akrabaların ziyaret edildiği, günlük hayatın getirdiği her türlü dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin terkedildiği, sevgiyle kucaklaşarak manevi iklimin yaşatıldığı günlerdir. Vatandaşlarımızın bayramlarını huzur ve güven içinde geçirmeleri ve sevinçlerimizin acıya dönüşmemesi için Valiliğimizce bütün tedbirler alınmıştır. Kolluk teşkilatlarımız, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımız bayram süresince gerekli kamu hizmetlerini sürdürecektir."
Vali Çeber, Gaziantep'li vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.???????
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Son Dakika › Güncel › Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
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