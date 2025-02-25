Gaziemir Belediyesi 2 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi 2 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı

Gaziemir Belediyesi, 2024 yılında 2 bin 317 ton atığı geri dönüşüm endüstrisine kazandırarak önemli çevresel kazançlar elde etti. 17 bin ağaç kurtarıldı, enerji tasarrufu sağlandı ve sera gazı emisyonu azaltıldı. Belediye Başkanı Ünal Işık, geri dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yaparak vatandaşları atıklarını geri dönüşüm noktalarına bırakmaya teşvik etti.

25.02.2025 11:10
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, geçen yıl 2 bin 317 ton atığı geri dönüşüm endüstrisine kazandırdı. Dönüşümle 1 milyon 808 bin 536 litre petrol tüketiminin önüne geçildi, 1 milyon 825 bin 130 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı, 17 bin 612 ağaç kesilmekten kurtarıldı ve 67,55 ton sera gazı emisyonu oluşumu önlendi.

Gaziemir Belediyesinin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sürdürülebilir bir kent yaratmak için sıfır atık sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesi için yaptığı çalışmalarla, geri dönüşebilen atıklar çöpten ayrı toplanıyor.

Kağıt, plastik, cam, metal, elektronik atık, bitkisel atık yağ, pil gibi atıklar, lisanslı firmalar tarafından toplanarak geri dönüşüm endüstrisine kazandırılıyor. Belediyenin çalışmaları kapsamında, 2024 yılında 2 bin 317 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüm endüstrisine kazandırıldı. Bu sayede 17 bin 612 ağaç kesilmekten kurtarıldı, bin 789 ton ham madde kullanımının ve 1 milyon 808 bin 536 litre petrol tüketiminin önüne geçildi, 1 milyon 825 bin 130 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle 17 bin 792 ton suyun ve 67,55 ton sera gazı emisyonu oluşumunu da önlendi.

152 adet Kullanılmış Giysi ve Tekstil Atık Kumbarası'nda, yıl boyunca 137 ton tekstil atığını toplayarak ekonomiye kazandıran belediye, 1 milyar 857 milyon 647 bin litre suyu korudu. 88 bin 163 litre bitkisel atık yağın doğaya gitmesinin önüne geçilerek, 88 milyar litre suyun kirlenmesi önlendi.

Başkan Işık'tan geri dönüşüm çağrısı

Geri dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Ünal Işık, "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde, 5 noktadaki Mobil Atık Getirme Merkezleri'nde ve 400 atık kumbarasıyla, geri dönüşebilen atıkları çöpten ayrı toplayarak ekonomiye kazandırıyoruz. Bu sayede hem gezegenimizi koruyoruz hem de ekonomiye değer katıyoruz. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sürdürülebilir bir yaşam için tüm hemşehrilerimizi, geri dönüşebilen atıklarını, atık kumbaralarımıza atmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi 2 Bin Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika

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