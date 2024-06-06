Gaziemir Belediyesi Çevre Şenliği ile Çocuklara Geri Dönüşüm Bilinci Kazandırıyor

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin "Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası"nda iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği şenliğe katılan çocuklar, hem eğlendi hem de dünyayı korumanın yollarını öğrendi.

Gaziemir Belediyesi, küresel ısınmanın yol açtığı, dünyayı tehdit eden iklim değişikliğine dikkati çekmek ve çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak için "Çevre Şenliği" düzenledi.

Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için oluşturulan oyun parkurlarında yüz boya etkinliğinde ve boyama atölyesinde eğlendi. Çocuklar evlerinde topladıkları geri dönüşebilen atıkları, alandaki geri dönüşüm kutularına attı. Şenlikte, çevre kirliliği ve iklim krizi konulu fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Şenlikte, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için ilçedeki okullar arasında düzenlenen geri dönüşebilen atık toplama kampanyasında en çok atık toplayan okullara da top seti, satranç seti ve masa tenisi setinden oluşan hediyeleri verildi.