Gaziemir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutlayacak

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 6 gün sürecek 'Gençlik Festivali'yle kutlayacak. Festivalde, spor müsabakaları, halk dansları gösterileri düzenlenecek. Festivalin finalinde ise Yaşlı Amca grubu konser verecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziemir Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Gaziemir Gençlik Festivali' ile kutlanacak. 14-19 Mayıs'ta yapılacak festivaldeki spor müsabakalarında, belediyenin kursiyerleri yeteneklerini sergileyecek. 6 gün sürecek festival, Voleybol Turnuvası ile başlayacak.

Gaziemir İlçe Stadı'nda 16 Mayıs'ta Açık Hava Spor Etkinliği'nde katılımcılar, eğitmenler eşliğinde zumba ve aerobik yapacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 Mayıs'ta saat 19.00'daki Jimnastik Gösterisi'nde, belediyenin çocuk kursiyerleri, kurslarda öğrendiklerini sergileyecek. Belediyenin taekwondo kursiyerleri de 18 Mayıs'ta yeteneklerini gösterecek.

Festival kapsamında 17-18 Mayıs'ta düzenlenecek 3x3 Streetball Turnuvası'na basketbolcular katılacak. Turnuvada, yıldız gençler ve büyükler olmak üzere 2 grupta maçlar yapılacak. Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) kayıtlı gerçekleştirilecek turnuvanın maç sonuçları, FIBA'nın web sitesindeki 3x3 etkinlikler kısmından yayınlanacak.

'YAŞLI AMCA' SAHNE ALACAK

18 Mayıs'taki 13. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi'nde, belediyenin kursiyerleri, danslarını sergileyecek. 19 Mayıs'ta ise Yaşlı Amca grubu Festival Alanı'nda sahne alacak.

BAŞKAN IŞIK'TAN FESTİVALE DAVET

"Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin doğrultusunda ülkemizi geleceğe taşımak için gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin her bir ferdine büyük sorumluluk düşüyor" diyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Bağımsızlık ateşini 105 yıl önce Samsun'da yakan, bize özgür bir vatan ve gurur duyduğumuz Cumhuriyet'i bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaşlık ve bağımsızlık yolunda, hiçbir engel tanımadan ve yorulmadan ülkemizi geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, 14-19 Mayıs günlerinde Gaziemir Gençlik Festivali'yle kutlayacağız. Tüm yurttaşlarımızı, festivalimize katılmaya ve bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlamaya davet ediyorum" dedi