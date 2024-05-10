Gaziemir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziemir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutlayacak

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 6 gün sürecek 'Gençlik Festivali'yle kutlayacak. Festivalde, spor müsabakaları, halk dansları gösterileri düzenlenecek. Festivalin finalinde ise Yaşlı Amca grubu konser verecek.

10.05.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 6 gün sürecek 'Gençlik Festivali'yle kutlayacak. Festivalde, spor müsabakaları, halk dansları gösterileri düzenlenecek. Festivalin finalinde ise Yaşlı Amca grubu konser verecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziemir Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Gaziemir Gençlik Festivali' ile kutlanacak. 14-19 Mayıs'ta yapılacak festivaldeki spor müsabakalarında, belediyenin kursiyerleri yeteneklerini sergileyecek. 6 gün sürecek festival, Voleybol Turnuvası ile başlayacak.

Gaziemir İlçe Stadı'nda 16 Mayıs'ta Açık Hava Spor Etkinliği'nde katılımcılar, eğitmenler eşliğinde zumba ve aerobik yapacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 Mayıs'ta saat 19.00'daki Jimnastik Gösterisi'nde, belediyenin çocuk kursiyerleri, kurslarda öğrendiklerini sergileyecek. Belediyenin taekwondo kursiyerleri de 18 Mayıs'ta yeteneklerini gösterecek.

Festival kapsamında 17-18 Mayıs'ta düzenlenecek 3x3 Streetball Turnuvası'na basketbolcular katılacak. Turnuvada, yıldız gençler ve büyükler olmak üzere 2 grupta maçlar yapılacak. Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) kayıtlı gerçekleştirilecek turnuvanın maç sonuçları, FIBA'nın web sitesindeki 3x3 etkinlikler kısmından yayınlanacak.

'YAŞLI AMCA' SAHNE ALACAK

18 Mayıs'taki 13. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi'nde, belediyenin kursiyerleri, danslarını sergileyecek. 19 Mayıs'ta ise Yaşlı Amca grubu Festival Alanı'nda sahne alacak.

BAŞKAN IŞIK'TAN FESTİVALE DAVET

"Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin doğrultusunda ülkemizi geleceğe taşımak için gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin her bir ferdine büyük sorumluluk düşüyor" diyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Bağımsızlık ateşini 105 yıl önce Samsun'da yakan, bize özgür bir vatan ve gurur duyduğumuz Cumhuriyet'i bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaşlık ve bağımsızlık yolunda, hiçbir engel tanımadan ve yorulmadan ülkemizi geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, 14-19 Mayıs günlerinde Gaziemir Gençlik Festivali'yle kutlayacağız. Tüm yurttaşlarımızı, festivalimize katılmaya ve bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlamaya davet ediyorum" dedi

Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs, Gaziemir, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 19:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement