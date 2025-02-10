Gaziemir Belediyesi'nden Kadınların Emeği Sergisi - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nden Kadınların Emeği Sergisi

Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semtevleri'nde katılan kadınların el emeği ürünlerini 14 Şubat Sevgililer Günü Sergisi'nde Optimum AVM'de sergileyerek satışa sundu. Sergi, kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

10.02.2025 12:13  Güncelleme: 13:12
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semtevleri'nde düzenlediği kurslara katılan kadınların el emeği ürünlerini Optimum AVM'de düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü Sergisi'nde vatandaşların beğenisine sundu.

Kadınların sosyal, toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmaları için proje ve çalışmalar hayata geçiren Gaziemir Belediyesi, kadınların ürettikleri ürünlerin satışına da yardımcı oluyor. Belediye, Cumhuriyet Semtevleri'nde düzenlediği kurslara katılan kadınların ürettikleri ürünleri, 14 Şubat Sevgililer Günü Sergisi'nde tüketiciyle buluşuyor. Optimum AVM'nin birinci katında düzenlenen sergide takıdan ev eşyasına, el örgüsü ürünlerden el yapımı bebeklere kadar birbirinden kaliteli ve farklı el emeği ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi aracılığıyla kursiyerlerin ürünlerinin satışı yapılarak ev ekonomilerine katkı sağlanırken, 14 Şubat Sevgililer Günü için sevdiklerine hediye almak isteyenlere alternatifler sunuluyor. Sergi, 14 Şubat Cuma gününe kadar açık olacak.

Belediye meclis üyeleriyle birlikte standı ziyaret ederek alışveriş yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık "Kadın kursiyerlerimizin ürettikleri ürünleri özel sergilerle tüketiciyle buluşturup onların aile ekonomilerine katkı sağlamalarına destek oluyoruz. Kursiyerlerimizin el emeği ürünlerinin satışını yaptığımız standımızı ziyaret ederek sevdikleriniz için hediye alabilirsiniz. Tüm yurttaşlarımızı sergimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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