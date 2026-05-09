Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nun Kayıtları Başlıyor
Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nun Kayıtları Başlıyor

09.05.2026 13:13  Güncelleme: 15:04
Gaziemir Belediyesi'nin ücretsiz Destek Eğitim Kursu için ortaokul grubu yeni dönem kayıtları 11 Mayıs'ta başlıyor. 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği kurslar, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmet veren Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda yeni dönem kayıtları başlıyor. Belediyenin, sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verdiği kursun ortaokul grubu kayıtları, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Kursa 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler; ikametgah, bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi gibi belgeleri tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Kayıt işlemleri, GAZİDEK'in Ana Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi ve Aktepe Kurs Merkezi'nde yapılacak. Kayıt dönemi 21 Haziran Pazar günü sona erecek.

ÖĞRENCİLERE "GEÇ KALMAYIN" ÇAĞRISI

Eğitimlere katılmak isteyen öğrencilere kayıt için geç kalmamaları çağrısı yapan Belediye Başkanı Ünal Işık, "Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak ve ailelerimizin eğitim giderleri yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ücretsiz eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedeflediğimiz GAZİDEK'te, öğrencilerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlıyoruz. Tüm ortaokul öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

