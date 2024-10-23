Gaziemir'de Çocuklardan İkinci El Pazarına Destek - Son Dakika
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Gaziemir'de Çocuklardan İkinci El Pazarına Destek

Gaziemir Belediyesi, çocuklara sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı'nda, çocuklar kullanmadıkları eşyalarını satarak hem okul harçlıklarını kazandı hem de bağış kampanyası ile Kars'ın Susuz ilçesindeki çocuklara yardım etti.

23.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:32
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı'na katılan çocuklar, kullanmadıkları eşyalarını satarak hem dünyayı korudu hem de okul harçlıklarını çıkardı. Etkinlik kapsamında düzenlenen bağış kampanyasında, Kars'ın Susuz ilçesinde yaşayan çocuklara ulaştırılmak üzere giysi, oyuncak ve kitap toplandı.

Gaziemir Belediyesi, çocuklara sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı'nın (GOKİP) ikincisini düzenledi. Festival Alanı'nda yapılan etkinliğe katılan çocuklar, kullanmadıkları giysi, kitap, oyuncak gibi eşyaların satışını yaptılar. Belediye meclis üyeleriyle birlikte satış tezgahlarını ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, çocuklarla sohbet etti, alışveriş yaptı. GOKİP'te ikinci el eşyalarının satışını yapan çocuklar hem okul harçlıklarını kazandılar hem de ürünleri yeniden kullanıma sunarak doğayı korudular.

Susuz'da yaşayan çocuklara destek

Etkinlik kapsamında Gaziemir Belediyesi'nin kardeş şehri Kars'ın Susuz ilçesinde yaşayan çocuklar için bağış kampanyası düzenlendi. Başkan Ünal Işık ile belediye meclis üyeleri, etkinlikte satın aldıkları eşyaları, çocuklar için bağışladılar. GOKİP'e katılan çocuklar da Susuz ilçesinde yaşayan yaşıtları için giysi, oyuncak ve kitap bağışında bulundular. Toplanan giysiler, oyuncaklar ve kitaplar, Susuz ilçesinde yaşayan çocuklara ulaştırılacak.

Vatandaşları geri dönüşebilen atıkları, evsel atıklardan ayrı toplayarak geri dönüşüm kutularına atmaya davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık,"İkinci el eşyalarımızı başkasının kullanımına sunmayı ve geri dönüşebilen atıkları çöpe atmamayı hepimizin alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Bana göre bu etkinlikle dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyorsunuz. Tüketim çılgınlığı olan günümüzde, kullanılabilir durumdaki eşyalarınızı değerlendirme ve israfı önleme fırsatı sunan bu etkinliğimize katılmanız bizim için çok değerli. Gezegenimiz için çok önemli bir adım attınız ve Kars'ın Susuz ilçesinde yaşayan çocuklarımız için başlattığımız kampanyaya katkı koyarak dayanışmamızı büyüttünüz. Çevreci çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir'de Çocuklardan İkinci El Pazarına Destek - Son Dakika

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