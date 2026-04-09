Gaziemir Belediyesi'nin Düzenlediği Mutfak Atölyesi ile Yeni Aşçılar Yetişiyor - Son Dakika
Gaziemir Belediyesi'nin Düzenlediği Mutfak Atölyesi ile Yeni Aşçılar Yetişiyor

09.04.2026 10:36  Güncelleme: 11:12
Gaziemir Belediyesi, Sarnıç Toplum Merkezi'nde düzenlediği mutfak atölyesi ile katılımcılara Türk mutfağının geleneksel ve modern yemeklerini öğretmekte, kursiyerler MEB onaylı sertifikalarını alarak mesleki becerilerini geliştirmektedir.

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği mutfak atölyesine katılan kursiyerler, Türk mutfağının geleneksel ve modern yemeklerini yapmanın inceliklerini uygulamalı eğitimlerle öğreniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.

Gaziemir Belediyesi, Sarnıç Toplum Merkezi'nde düzenlediği mutfak atölyesi ile yurttaşların Türk mutfağının zengin yemek çeşitlerini öğrenmelerine ve mesleki becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Atölyeye katılan kursiyerler, alanında uzman eğitmen eşliğinde hem geleneksel hem de modern Türk mutfağına ait yemeklerin yapımını uygulamalı olarak öğreniyor.

Eğitimlerde kursiyerler; yemek hazırlama teknikleri, sunum, işe hazırlık, hijyen kuralları, malzeme seçimi gibi konularda kapsamlı bilgi ediniyor. Eğitimlerde iş organizasyonu yapma, mutfakta iş sağlığı ve güvenliği, bulaşık yıkama, çöp yönetimi gibi güvenlik kuralları hakkında da kursiyerlerle detaylı bilgi paylaşılıyor.

Katılımcılar, eğitim süresince öğrendikleri tarifleri et yemekleri, sebze yemekleri, kebap, tatlı ve komposto çeşitlerini uygulamalı olarak hazırlayarak mutfak becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Toplam 226 ders saatinden oluşan kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Bu sertifika sayesinde kursiyerler, edindikleri bilgi ve becerileri mesleki hayata taşıyabilecek ve istihdam olanaklarına ulaşabilecek.

Her yaştan yurttaşın kişisel gelişimini destekleyen eğitim çalışmalarına önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ünal Işık, şunları söyledi:

"Sarnıç Toplum Merkezimizde düzenlediğimiz kurslarla hemşehrilerimizin yeni beceriler kazanmasını ve yeni meslek edinmesini destekliyoruz. Mutfak atölyemizde katılımcılarımız, Türk mutfağının zengin kültürünü öğrenirken aynı zamanda mesleki anlamda da önemli bir kazanım elde ediyor. Eğitimlerimizi yaygınlaştırarak daha fazla yurttaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nin Düzenlediği Mutfak Atölyesi ile Yeni Aşçılar Yetişiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi'nin Düzenlediği Mutfak Atölyesi ile Yeni Aşçılar Yetişiyor - Son Dakika
