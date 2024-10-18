Gaziemir\'de Orman Yangınına Müdahale

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'nde Gaziemir Yeni Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, iş makineleri ve ekipler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp arazide etkili olan yangına müdahale için iş makineleriyle yol açıldığı görüldü.

Şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.