İzmir'in Gaziemir ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir taksiyi Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtan indirilen yolcu T.T'nin sırt çantasında 3 bin 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?