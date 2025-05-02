Gaziemir Taekwondo Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan 6 Madalya ile Döndü

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü'nün taekwondo sporcuları, Estonya'da düzenlenen Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda dört altın, iki gümüş madalya kazandı.

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada ay yıldızlı formayla mücadele eden belediye sporcuları, 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Şampiyonada Safiye Yalçın, 2 kategoride Avrupa Şampiyonu olmayı başarırken, Fatma Törehan ile Ali Kaan Meşe de Avrupa Şampiyonluğu elde etti. Adil Tekin ile Büşra Deniz Yılmaz Avrupa ikinciliği derecesi kazanarak şampiyonluk kürsüsünde gümüş madalyayla yerini aldı. Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Volkan Yalçınkaya da şampiyonada Milli Takım antrenörü olarak görev aldı.

"Avrupa fatihi sporcularımızdan bundan sonraki süreçte dünya şampiyonluğu bekliyorum"

Milli formayla büyük bir başarıya imza atan sporcuları kutlayan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Ülkemizi ve Gaziemir'imizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden, Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanan sporcularımızla gurur duyuyorum. Avrupa Şampiyonu olan sporcularımız Safiye Yalçın, Fatma Törehan, Ali Kaan Meşe ve Avrupa ikincisi olan Adil Tekin ile Büşra Deniz Yılmaz'ı kutluyorum. Bu başarıda büyük bir emeği olan ve şampiyonada Milli Takım antrenörü olarak görev yapan antrenörümüz Volkan Yalçınkaya'yı tebrik ediyorum. Avrupa fatihi sporcularımızdan bundan sonraki süreçte dünya şampiyonluğu bekliyorum" diye konuştu.