GAZIMOIC 2026, Gaziantep'te Gerçekleşti

11.05.2026 13:39
Gaziantep'te GİBTÜ ev sahipliğinde GAZIMOIC 2026 düzenlendi, 55 ülkeden 200 katılımcı katıldı.

Gaziantep'te İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve Gaziantep Uluslararası İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla GAZIMOIC 2026 (Model Organization of Islamic Cooperation) gerçekleştirildi.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, organizasyona yaklaşık 55 farklı ülkeden 200 katılımcı katıldı.

Katılımcılar dört gün boyunca İslam İş Birliği Teşkilatı'nın karar alma süreçlerini deneyimleyerek küresel meselelere çözüm üretmeye çalıştı.

Komite oturumları boyunca öğrenciler, uluslararası krizleri değerlendirme, diplomatik müzakere yürütme, çözüm önerileri geliştirme ve çok taraflı iş birliği süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu. Program sayesinde gençler liderlik, temsil, iletişim, hitabet ve takım çalışması gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversite olarak böylesine stratejik ve uluslararası niteliğe sahip bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Demir konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün burada yalnızca bir simülasyon programını tamamlamıyoruz aynı zamanda geleceğin diplomatlarını, akademisyenlerini, kanaat önderlerini ve uluslararası temsilcilerini yetiştirme yolunda çok önemli bir adımın başarıyla sonuçlanmasına şahitlik ediyoruz. GAZIMOIC 2026, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin ortak değerler etrafında buluşabileceğini, birlikte düşünebileceğini ve birlikte çözüm üretebileceğini gösteren çok kıymetli bir platform olmuştur."

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ise organizasyonun Gaziantep'in eğitim alanındaki uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirterek, programın kültürlerarası etkileşim açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen ise gençlerin ortak değerler etrafında buluşmasının önemli olduğunu belirterek, "Tek Ümmet" bilincinin bu tür programlarla daha da güçlendiğini kaydetti.

Açılış programı, komite oturumları, çalıştaylar ve diplomatik görüşmelerle dikkat çeken GAZIMOIC 2026, kapanış töreni ve Halfeti gezisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

