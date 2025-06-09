Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye Yönelik Tutuklama Tepkisi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye Yönelik Tutuklama Tepkisi

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09.06.2025 09:10  Güncelleme: 09:17
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe\'ye Yönelik Tutuklama Tepkisi
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CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanması mahalle sakinleri arasında üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Komşular, Bahçetepe'nin halkla doğrudan iletişim kurduğunu ve suçlu olduğuna inanmadıklarını belirtti.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan başkanlardan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde aile apartmanında halasının evinde oturuyor. Mahalleden komşuları, Gaziosmanpaşalılar tutuklama kararı karşısında çok üzgün ve tepkili... Bahçetepe'nin halkla doğrudan temas kurduğunu, görev süresince ayrım yapmadan herkese ulaşmaya çalıştığını anlatan bir semt sakini "Sabah evinden tek başına yürüyerek işe giderdi. Suçlu olduğuna inanmıyorum" dedi. Bir başka yurttaş da "İnsanları gördüğü zaman ilgileniyor, güler yüzlü, sevgi dolu. Bu yapılanları hak etmiyordu. Annesi ağlayınca çok üzüldüm, kalbimin içi acıdı. Ben o resmi gördükten sonra onları asker gibi sıraya dizdiklerini görünce kalbimin içi çok acıdı. Sanki bıçak saplandı. O kadar üzgünüm ki. Çünkü insan gibi insan" dedi.

Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından göreve başlayan CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için Bahçetepe ve çok sayıda isim aleyhine ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş tahliye edilirken, avukatları, partili arkadaşları tutuklama kararının adaletsiz olduğunu, başkanın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

"Sabah evinden tek başına yürüyerek işe giderdi"

Hakan Bahçetepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde aile apartmanında halasının evinde oturuyor. Mahalleden komşuları, Gaziosmanpaşalılar tutuklama kararı karşısında çok üzgün ve tepkili... Bahçetepe'nin yaşadığı sokakta ve görev yaptığı ilçede yurttaşlar, tutuklamaya tepki gösterdi. İlçede uzun yıllardır yaşayan mahalle sakinleri, Bahçetepe'nin halkla doğrudan temas kurduğunu, görev süresince ayrım yapmadan herkese ulaşmaya çalıştığını anlattı. Yurttaşlardan Besim Semerci, "Sabah evinden tek başına yürüyerek işe giderdi. Suçlu olduğuna inanmıyorum" dedi. Gaziosmanpaşa'da 32 yıldır yaşayan Hanife Özdemir, Bahçetepe'yi mahalle sakinleriyle doğrudan ilişki kuran, halkla temas eden bir yönetici olarak tanımladı. Özdemir, "Başkanımızdan çok memnunuz. İnsanları gördüğü zaman ilgileniyor, güler yüzlü, sevgi dolu. Bu yapılanları hak etmiyordu. Annesi ağlayınca çok üzüldüm, kalbimin içi acıdı. Ben o resmi gördükten sonra onları asker gibi sıraya dizdiklerini görünce kalbimin içi çok acıdı. Sanki bıçak saplandı. O kadar üzgünüm ki. Çünkü insan gibi insan. Daha önceki başkanın halkla bu kadar ilgilendiğini görmedik" diye konuştu.

"Hepimizi sahiplenen bir başkan oldu"

Başkanın ailesini uzun süredir tanıdığını belirten Hanife Orlu ise şunları söyledi:

"Aileyi 45 senedir tanıyorum. Başkan burada oturuyor, komşum kendisi. Hepimizi sahiplenen bir başkan oldu. Güzel işler yapmaya çalıştı. Daha bir yıl olmuştu, bunun da sonunu getirdiler."

"Bu ülkede demokrasi bitti"

Mahallede 70 yıldır yaşayan Besim Semerci de Bahçetepe'ye yönelik suçlamalara inanmadığını belirtti. Semerci "Bu ülkede demokrasi bitti. Kendimizi sorgulamıyoruz. Başkanın suçlu olduğuna inanmıyorum. Kendisini tanıyorum. Sabah evinden tek başına yürüyerek işe giderdi, ne koruması vardı ne arabası. Düzgün bir insan" dedi.

Yasemin isimli yurttaş da adalet çağrısında bulunarak, "Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımız için üzgünüz. Çocuklarımız için üzgünüz. İnşallah adalet yerini bulacak. Herkesin söylediği bir şeyden dolayı içeri alındığı bir dönem yaşıyoruz. Atatürk'e teşekkür ediyoruz, bize bu özgürlük ortamını sağladığı için" dedi.

"İyi biriydi, tutuklanması bizi üzdü"

Yılmaz isimli bir başka yurttaş ise, "İyi bir başkan gelmişti. Olanlar iyiye gitmiyor. Bırakmaları gerekiyor bence. Hiç adalet yok bu işte" ifadelerini kullandı. İlçede esnaflık yapan Muhammed Efe Beyazoğlu ise Başkan'ın göreve geldikten sonra kendilerini ziyaret ettiğini ifade ederek, "İyi biriydi, tutuklanması bizi üzdü" dedi.

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye Yönelik Tutuklama Tepkisi - Son Dakika

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